بزيّ عسكري قرب كييف.. رئيس الشيشان للأوكرانيين: استسلموا وإلا ستنتهون!

وأكد أن هذا الفيديو التُقط في مطار غوستوميل القريب من العاصمة الأوكرانية كييف، والذي استولت عليه القوات الروسية في الأيام الأولى لهجومها؛ غير أنه لم يتسنَّ التحقق من هذه المعلومة من مصدر مستقل.