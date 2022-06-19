بعد إشعال 11 مركبة.. مجهولون يُضرمون النار بأكبر حقل غاز بإيران

وأكد مختار جوان زاده رئيس مكتب التفتيش في حقل بارس في مدينة "عسلوية" التابعة لمحافظة بوشهر، أن "شخصًا أو أشخاصًا مجهولين، هاجموا -فجر اليوم- قسم التفتيش، وألقوا مواد حارقة؛ مما أدى إلى اشتعال النيران في مكتب رئيس التفتيش وسكرتيره الشخصي".