بعد إشعال 11 مركبة.. مجهولون يُضرمون النار بأكبر حقل غاز بإيران

قالت وسائل إعلامية إيرانية: إن مجهولين هاجموا حقل بارس؛ أكبر حقول الغاز في جنوب البلاد؛ مما أدى إلى اندلاع حريق.
وأكد مختار جوان زاده رئيس مكتب التفتيش في حقل بارس في مدينة "عسلوية" التابعة لمحافظة بوشهر، أن "شخصًا أو أشخاصًا مجهولين، هاجموا -فجر اليوم- قسم التفتيش، وألقوا مواد حارقة؛ مما أدى إلى اشتعال النيران في مكتب رئيس التفتيش وسكرتيره الشخصي".
ووفق "العين الإخبارية" قلل جوان زاده، بحسب وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية، من أن حجم الأضرار التي لحقت بمكتب التفتيش "طفيفة"؛ نافيًا تعرض "وثائق مكتب التفتيش لأي أضرار"؛ مبينًا أن "الجهات المختصة وبحضور عناصر أمنية، فتحت تحقيقًا لمعرفة هوية المهاجمين".
فيما قال موقع "فردا" الإيراني: إن هذا هو الحريق الثاني "المتعمد" في منشآت الطاقة الإيرانية في الأشهر الأخيرة.
وفي حادثة أخرى مماثلة في 18 من مارس الماضي، اشتعلت النيران في 11 سيارة في مجمع البتروكيماويات في مدينة ماهشهر العربية جنوبي إيران؛ إذ ألقى "مجهولون" مواد حارقة.
وتتصدر الانفجارات والحرائق في الوحدات الإنتاجية والصناعية، والتي عادة ما تكون مصحوبة بسقوط ضحايا، عناوينَ الأخبار في إيران من وقت لآخر.
وفي السنوات الأخيرة، اندلعت حرائق عديدة، بما في ذلك حرائق في البنية التحتية والمنشآت العسكرية والنووية في إيران.
وتمتلك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم بـ34 تريليون متر مكعب، ويتم إنتاج أكثر من 50٪ من الغاز الطبيعي الإيراني من حقل بارس الجنوبي.
وحقل بارس الجنوبي هو حقل غاز طبيعي يقع على الخليج العربي، تتقاسمه قطر وإيران، ويعد أكبر حقل غاز في العالم.