بعد انتقاد رئيس تسلا الاقتصاد الأمريكي.. سجال كبير بين "بايدن" و"ماسك"

ولم يكذب الرئيس التنفيذي التقارير التي تشير إلى رغبته في التخلص من 10% من الموظفين في تسلا، وهو ما يعد أول اعتراف بصحة ما تناولته وسائل الإعلام الأمريكية، وهو ما أدى إلى هبوط أسهم تسلا أكثر من 8% في وقت مبكر من التداول ظهر أمس الجمعة.