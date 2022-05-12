بعد رش سفيرها بمادة حمراء.. روسيا تطلب اعتذارًا رسميًّا من بولندا وتهدد بردٍّ انتقامي

وتَعَرض السفير الروسي في بولندا للرش بمادة حمراء، الاثنين الماضي، من قِبَل أشخاص يحتجون على الحرب في أوكرانيا، أثناء توجهه لوضع الزهور على المقبرة العسكرية السوفيتية في وارسو، احتفالًا بالذكرى السابعة والسبعين للانتصار على ألمانيا النازية؛ مما أثار ردّ فعل غاضبًا من موسكو.