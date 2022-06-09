بعد ساعات من تعليقها معاهدة الصداقة .. الجزائر تُجمد التجارة من وإلى إسبانيا

وتعقب الخطوة تعليق الجزائر أمس معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، التي أبرمتها مع إسبانيا قبل 20 عاماً وألزمت الجانبين بالتعاون في السيطرة على تدفقات الهجرة، مما يزيد من تصعيد الخلاف حول موقف مدريد إزاء الصراع في الصحراء الغربية.