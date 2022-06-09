بعد ساعات من تعليقها معاهدة الصداقة .. الجزائر تُجمد التجارة من وإلى إسبانيا

أعلنت الإذاعة الجزائرية الدولية، تجميد عمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات من وإلى إسبانيا، اعتباراً من اليوم (الخميس).
وتعقب الخطوة تعليق الجزائر أمس معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، التي أبرمتها مع إسبانيا قبل 20 عاماً وألزمت الجانبين بالتعاون في السيطرة على تدفقات الهجرة، مما يزيد من تصعيد الخلاف حول موقف مدريد إزاء الصراع في الصحراء الغربية.
من جهتها، أعربت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريزا ريبيرا، عن ثقتها من أن شركة الغاز الجزائرية المملوكة للدولة "سوناطراك" ستحترم عقودها التجارية لتوريد الغاز الطبيعي إلى المرافق الإسبانية على الرغم من الخلاف الدبلوماسي.
وقالت تيريزا ريبيرا في مقابلة مع محطة الإذاعة الإسبانية "أوندا سيرو": "لا نعتقد أنه يمكن مخالفة العقود بشكل أحادي بقرار من الحكومة الجزائرية".