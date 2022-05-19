بمراسم استقبال فخمة.. "بايدن" يؤكد الدعم التام لانضمام السويد وفنلندا لـ"الناتو"

استقبل الرئيس الأمريكي وزراء السويد والرئيس الفنلندي في البيت الأبيض، بكل مراسم الشرف مع السجاد الأحمر والتحية العسكرية والأعلام، في تعبير جديد عن دعمه لانضمام هذين البلدين إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".