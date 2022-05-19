بمراسم استقبال فخمة.. "بايدن" يؤكد الدعم التام لانضمام السويد وفنلندا لـ"الناتو"

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم "الخميس"، استيفاء السويد وفنلندا كل المعايير للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".
وقال "بايدن" إلى جانب رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسن والرئيس الفنلندي ساولي نينيستو اللذين يزوران البيت الأبيض غداة تقديم الترشيح الرسمي لانضمام بلديهما: "اليوم أنا فخور بأن أؤكد لهما الدعم التام والكامل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".
وتعهد بأن تعمل الولايات المتحدة مع البلدين الواقعين في شمال أوروبا لمواجهة أي عدوان قد يتعرضان له خلال المرحلة الفاصلة بين الترشح والانضمام؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
استقبل الرئيس الأمريكي وزراء السويد والرئيس الفنلندي في البيت الأبيض، بكل مراسم الشرف مع السجاد الأحمر والتحية العسكرية والأعلام، في تعبير جديد عن دعمه لانضمام هذين البلدين إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".