"بوتين" يمنح الرئيس الشيشاني رتبة فريق في الجيش الروسي

قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ترقية رئيس الشيشان رمضان قديروف إلى رتبة فريق في الجيش الروسي، بحسب ما أعلن رئيس برلمان جمهورية الشيشان الروسية محمد داوودوف، اليوم (الاثنين).