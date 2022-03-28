العالم
"بوتين" يمنح الرئيس الشيشاني رتبة فريق في الجيش الروسي
"داوودوف" أشار إلى صدور مرسوم بالقرار
قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ترقية رئيس الشيشان رمضان قديروف إلى رتبة فريق في الجيش الروسي، بحسب ما أعلن رئيس برلمان جمهورية الشيشان الروسية محمد داوودوف، اليوم (الاثنين).
وقال "داوودوف" عبر "تيليجرام": "أهنئ رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان أحمد قديروف، على ترقيته لرتبة فريق بمرسوم من رئيس البلاد القائد العام الأعلى للجيش الروسي فلاديمير بوتين"، وفقًا لـ"الشرق".
وتشترك قوات شيشانية في الغزو الروسي لأوكرانيا، كما ظهر "قديروف" في مقطع فيديو بمنطقة قرب العاصمة الأوكرانية كييف، داعيًا الجيش الأوكراني للاستسلام.