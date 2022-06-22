بوسعه الوصول لبريطانيا خلال 3 دقائق.. "بوتين" يكشف موعد نشر صاروخ "الشيطان 2"

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أشاد في وقت سابق بالصاروخ، واصفاً إياه بـ"لا مثيل له"، معتبراً أنه سيعزّز قدرات الجيش الروسي.

وفي أبريل الماضي، أعلن الجيش الروسي أنه أجرى أول تجربة ناجحة على الصاروخ في خضم الحرب مع أوكرانيا.