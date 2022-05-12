"ترحيب خشن".. كوريا الشمالية تختبر 3 صواريخ عقب تنصيب رئيس جارتها الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم "الخميس"، أن الجارة الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية، في اتّجاه بحر اليابان، بعد يومين فقط من تنصيب الرئيس يون سوك يول رئيسًا لكوريا الجنوبية.
وبيّنت رئاسة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن "أحدث اختبارات أسلحة أجرتها كوريا الشمالية شملت إطلاق 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى من منطقة سونان في العاصمة بيونجيانج"، وفقًا لـ"فرانس 24".
من جهتها أكدت وزارة الدفاع اليابانية، عملية الإطلاق، وأصدر خفر سواحلها تحذيرًا بشأن السلامة للسفن.
ويرجّح أن "عملية الإطلاق هي التجربة السادسة عشرة للأسلحة التي تجريها بيونج يانج نوويًّا هذا العام.
واتهمت سيول وطوكيو كوريا الشمالية بإجراء تجربتين منفصلتين لصواريخ باليستية في الأسبوع الذي سبق تنصيبه، رغم أن بيونج يانج لم تؤكد الأمر.