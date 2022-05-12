"ترحيب خشن".. كوريا الشمالية تختبر 3 صواريخ عقب تنصيب رئيس جارتها الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم "الخميس"، أن الجارة الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية، في اتّجاه بحر اليابان، بعد يومين فقط من تنصيب الرئيس يون سوك يول رئيسًا لكوريا الجنوبية.