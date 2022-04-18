تركيا تقصف شمال العراق بضراوة من الجو والبر

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، أن طائرات حربية وهليكوبتر ومسيرة تركية قصفت أهدافاً لمسلحين أكراد في شمال العراق في عملية جوية وبرية استهدفت منشآت تراوحت بين معسكرات ومخازن للذخيرة.
وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن العملية ركزت على مناطق ميتينا وزاب وأفاشين-باسيان في شمال العراق.
وأضافت أن قوات من الكوماندوس وقوات خاصة من البر والجو، شاركت في العملية، كما استخدمت المدفعية أيضاً في قصف أهداف للمسلحين.
وذكرت الوزارة أن "هذه العملية استهدفت منع الهجمات الإرهابية وضمان أمن حدودنا عقب تقييم بأن حزب العمال الكردستاني يخطط لشنّ هجوم على نطاق واسع".
من جهته، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: "إن عمليتنا مستمرة بنجاح حتى الآن كما هو مخطط لها، وتم اعتقال الأهداف التي تم تحديدها في المرحلة الأولى".
ولم يتم إعطاء أي معلومات عن الخسائر البشرية الناجمة عن العملية.