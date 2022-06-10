تُنذر بأزمة غذاء عالمية.. ألغام البحر الأسود تعيق شحنات الحبوب الأوكرانية للعالم

في الوقت الذي تحاول فيه الأمم المتحدة التوسط لتوفير ممر آمن لشحن الحبوب من أوكرانيا، وتهدئة المخاوف من أزمة غذاء عالمية، تتهادى مئات الألغام على سطح مياه البحر الأسود، وتُمثِّل كابوسًا مزعجًا لكل مَن يفكر في الحل، الذي سيستغرق شهورًا من العمل في حال الاتفاق عليه.