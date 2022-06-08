توصيات داخلية ومعطيات جسدية.. جيش الاحتلال يمنح النساء مزيدًا من الأدوار القتالية

وأشارت إلى أنه "من أجل التوصل لنفس المستوى لأداء المقاتل والمقاتلة مع تقليل مخاطر الإصابة بين المقاتلات"، فإن جزءًا من متطلبات دخول النساء يجب أن يكون أعلى من الرجال.