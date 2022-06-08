توصيات داخلية ومعطيات جسدية.. جيش الاحتلال يمنح النساء مزيدًا من الأدوار القتالية
يخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمنح المزيد من الأدوار القتالية للمقاتلات بعد توصيات لجنة داخلية في الجيش فحصت الموضوع.
وأوضحت اللجنة الداخلية في الجيش أن هناك احتمالات لاستيفاء عشرات النساء للمعطيات الجسدية المطلوبة في هذه الأدوار والمناصب.
من جانبه، تبنى رئيس هيئة الأركان آفيف كوخافي توصيات اللجنة، التي تشمل عينة تجريبية لدمج النساء في الوحدة 669 التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وفتح باب الانضمام لأدوار في وحدة الهندسة الخاصة "يهلوم".
وقرر جيش الاحتلال فتح باب الانضمام لأدوار إضافية؛ بينها منصبان لمقاتلات في سلاح المدفعية، ومقتفي أثر، ومرشدات سياقة عملياتية، ومشغلات لطائرات مسيرة.
وأقدمت اللجنة؛ وفق "روسيا اليوم" على فحص التركيبة الجسدية الفيزيولوجية المختلفة بين الرجال والنساء، وأقرت بإخضاعهن لفحوصات بدنية وعقلية مختلفة لتولي هذه الأدوار.
وأشارت إلى أنه "من أجل التوصل لنفس المستوى لأداء المقاتل والمقاتلة مع تقليل مخاطر الإصابة بين المقاتلات"، فإن جزءًا من متطلبات دخول النساء يجب أن يكون أعلى من الرجال.
وتَقرر في النقاش برئاسة هيئة الأركان، أن تخوض النساء عملية الفحص بصورة متساوية تمامًا مع الرجال.