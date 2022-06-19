توقعات أولية تكشف.. حزب ماكرون يخسر الغالبية المطلقة بالبرلمان الفرنسي

وتفصيلاً، يتوقع أن يحصل تحالف "معًا" على 200 إلى 260 مقعدًا، مما يمنحه أغلبية نسبية تجبره على السعي إلى الحصول على دعم مجموعات سياسية أخرى لإقرار مشروعات القوانين، علمًا بأن الغالبية المطلقة تبلغ 289 مقعدًا، وفق فرانس برس.