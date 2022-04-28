"جوتيريس" يدعو روسيا للتعاون مع "الجنائية الدولية" في تحقيق جرائم الحرب المحتملة بأوكرانيا

وقال "جوتيريس" خلال زيارة إلى مدينة بوتشا في ضاحية كييف، حيث يتهم الأوكرانيون الروس بارتكاب مجازر في حق مدنيين خلال احتلالهم المدينة في مارس: "حين نشاهد هذا الموقع الرهيب، أرى كم من المهم إجراء تحقيق كامل وتحديد المسؤوليات، وأدعو روسيا إلى قبول التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية".