"جوتيريس" يدعو روسيا للتعاون مع "الجنائية الدولية" في تحقيق جرائم الحرب المحتملة بأوكرانيا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم (الخميس)، روسيا إلى قبول التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق حول جرائم حرب محتملة، قد تكون ارتُكِبت في أوكرانيا.
وقال "جوتيريس" خلال زيارة إلى مدينة بوتشا في ضاحية كييف، حيث يتهم الأوكرانيون الروس بارتكاب مجازر في حق مدنيين خلال احتلالهم المدينة في مارس: "حين نشاهد هذا الموقع الرهيب، أرى كم من المهم إجراء تحقيق كامل وتحديد المسؤوليات، وأدعو روسيا إلى قبول التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف وهو أمام المباني المدمرة: "أتخيل عائلتي في أحد هذه المنازل، أرى أحفادي يركضون مذعورين، إن الحرب عبثية في القرن الحادي والعشرين، وأي حرب غير مقبولة في القرن الحادي والعشرين"، وفقاً لـ"فرانس 24".