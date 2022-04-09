جونسون: بريطانيا ستمد أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن

والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع جونسون، في كييف اليوم السبت. واستغل الزعيم البريطاني الزيارة لطرح حزمة جديدة من المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا.