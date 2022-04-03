حمزة بن الحسين يتخلى عن لقب "الأمير"

أعلن الأمير حمزة بن الحسين، اليوم الأحد، تخليه عن لقبه.
وقال الأمير حمزة في بيان نشره على حسابه على "تويتر": "توصلت إلى خلاصة بأن قناعاتي الشخصية والثوابت، التي غرسها والدي فيّ، والتي حاولت جاهداً في حياتي التمسّك بها، لا تتماشى مع النهج والأساليب الحديثة لمؤسساتنا".
وأضاف: "فمن باب الأمانة لله والضمير لا أرى سوى الترفع والتخلي عن لقب الأمير".
وأعلن الديوان الملكي الأردني في مارس الماضي، أن ملك الأردن عبدالله الثاني تلقّى رسالة من الأمير حمزة بن الحسين، اعتذر فيها للملك والشعب، بشأن "قضية الفتنة" وتبعاتها.