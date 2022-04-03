حمزة بن الحسين يتخلى عن لقب "الأمير"

وقال الأمير حمزة في بيان نشره على حسابه على "تويتر": "توصلت إلى خلاصة بأن قناعاتي الشخصية والثوابت، التي غرسها والدي فيّ، والتي حاولت جاهداً في حياتي التمسّك بها، لا تتماشى مع النهج والأساليب الحديثة لمؤسساتنا".