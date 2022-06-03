خداع النساء.. "الحوثيون" يغررون بالفتيات لتجنيدهن بـ"الزينبيات"

وأوضحت المصادر أن قيادة الميليشيا انتقت عددًا من المشرفات الثقافيات التابعات لها، وأخريات ضمن "الزينبيات"، وأوكلت لهن مهمة إقناع الأمهات وربات البيوت في عدة أحياء بأمانة العاصمة بأهمية دور الفتيات وصغيرات السن في هذه المرحلة، وضرورة إلحاقهن في دورات تدريبية خاصة في معسكرات خصصتها لتلقينهن محاضراتها في إطار التعبئة الطائفية، ثم إخضاعهن للتجنيد والتدريب البدني والأمني والعسكري للعمل لصالح الجماعة.