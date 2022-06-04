رئيس الوزراء الإسرائيلي: نشهد حالة غير مسبوقة تقترب من الانهيار

وأضاف: "كنا نقف قبل أيام قليلة من الذهاب إلى حملة انتخابية خامسة من شأنها أن تفكّك البلاد، ثم اتخذت القرار الأكثر صعوبة في حياتي، وهو تشكيل حكومة إنقاذ وطنية لإنقاذ البلاد من الفوضى وإعادتها إلى العمل، والشراكة مع أشخاص لديهم آراء مختلفة جداً عن آرائي".