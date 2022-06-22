رئيس وزراء سريلانكا يعلن انهيار اقتصاد البلاد: وضعنا خطير للغاية

وقال رانيل ويكريميسينغه لنواب البرلمان، اليوم الأربعاء: البلاد تواجه وضعاً خطيراً للغاية بشكل يتجاوز مجرد النقص في الوقود والغاز والكهرباء والطعام.. اقتصادنا انهار بالكامل"، حيث يتولى ويكريميسينغه أيضا حقيبة وزارة المالية، وهو المكلف بتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.