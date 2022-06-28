"رصاصة تُمَيز الصديق من العدو".. تَعرف على قدرات أخطر سلاح روسي

وأضاف لصحيفة "الصن" البريطانية أنها قادرة على تدمير الطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والطائرات بدون طيار؛ مؤكدًا أنه نظام قادر على تدمير الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بجميع التعديلات؛ بما في ذلك في الفضاء القريب، "كما تدمّر الأهداف الديناميكية الهوائية والباليستية؛ مما يجعل من الممكن القول بثقة إن هذا النظام فريد من نوعه".