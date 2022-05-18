روسيا تطور سلاح ليزر يحرق الطائرات المسيرة ويُعطل الأقمار الصناعية

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، المسؤول عن التطوير العسكري، اليوم (الأربعاء)، أن بلاده طورت جيلاً جديداً من أسلحة الليزر المضادة للأقمار الصناعية والمسيرات.
وأوضح "بوريسوف" في مؤتمر عُقد في موسكو، أن منظومة بيريسفيت يمكنها تعطيل الأقمار الصناعية حتى 1500 كيلومتر فوق سطح الأرض، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف أن تجربة أجريت أمس أحرقت طائرة مسيرة على بعد 5 كيلومترات في غضون ثوان معدودة.
وبين أنه عاد لتوه من بلدة ساروف، الواقعة في منطقة نيجني نوفجورود، التي كانت تعرف سابقاً باسم "أرزاماس- 16"؛ لأنها كانت سرية للغاية، وهي مركز لأبحاث الأسلحة النووية الروسية.
وقال "بوريسوف": "اليوم، ما يسمى بأنظمة الأسلحة القائمة على مبادئ فيزيائية جديدة قادم في الطريق، وهذا في الأساس سلاح ليزر، سلاح كهرومغناطيسي واسع النطاق سيحل محل الأسلحة التقليدية في العقد المقبل، وهذه ليست فكرة غريبة، إنها واقع".
وأشار إلى أن منظومة بيريسفيت تنشر السلاح بالفعل على نطاق واسع في أراضيها.