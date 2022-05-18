روسيا تطور سلاح ليزر يحرق الطائرات المسيرة ويُعطل الأقمار الصناعية

وقال "بوريسوف": "اليوم، ما يسمى بأنظمة الأسلحة القائمة على مبادئ فيزيائية جديدة قادم في الطريق، وهذا في الأساس سلاح ليزر، سلاح كهرومغناطيسي واسع النطاق سيحل محل الأسلحة التقليدية في العقد المقبل، وهذه ليست فكرة غريبة، إنها واقع".