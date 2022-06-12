سيفيرودونيتسك تشهد حرب شوارع.. والجيش الروسي ينسف جسرًا رئيسًا بالمدينة

وتفصيلاً، صارت سيفيرودونيتسك محور المعركة للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية في الشرق والمؤلفة من لوغانسك ودونيتسك، وتعرضت أجزاء من المدينة للدمار، خلال بعض من أعنف المعارك منذ أن بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وفقًا لسكاي نيوز عربية.