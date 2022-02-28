شاهد "الحلم الطائرة".. روسيا تدمر أكبر طائرة في العالم وهذه كلفة إصلاحها

دمرت القوات الروسية طائرة "أنتونوف 225 مريا" الأوكرانية، التي تعد أكبر طائرة شحن في العالم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية.

وقالت الوكالة الرسمية إن "تدمير طائرة الشحن العملاقة حدث في هجوم للقوات الروسية على مطار هوستوميل، قرب العاصمة كييف".

وأضافت الوكالة نقلاً عن شركة "أوكروبورونبروم" الأوكرانية المتخصصة بالصناعات الدفاعية، أن تكلفة إصلاح الطائرة المدمرة سيصل إلى 3 مليارات دولار، وسيستغرق نحو 5 سنوات.

وسجلت طائرة "أنتونوف 225 مريا" عددًا من الأرقام القياسية، مثل نقل الوزن الأقصى للبضائع التجارية، وأطول وأثقل حمولة، وأكبر قدرة رفع في تاريخ الطيران.

ويطلق على الطائرة الشهيرة اسم "مريا" وتعني "الحلم" باللغة الأوكرانية، حيث يرى كثيرون أنها كـ"الحلم الطائر".

وعلّق المدير العام لشركة "أوكروبورونبروم" يوري هوسيف على الحادث قائلاً: "دمر المحتلون الطائرة، لكنهم لن يتمكنوا من تدمير حلمنا المشترك. سنقوم بإحياء الطائرة. مهمتنا هي ضمان أن يدفع الاتحاد الروسي ثمن ما تسبب به من أضرار لقطاع الطيران والشحن الجوي الأوكراني".

وتابع هوسيف: "سنقاتل من أجل أرضنا حتى النصر، وبعد ذلك سنعيد بناء الطائرة بأيادٍ أوكرانية".