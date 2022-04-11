شهباز شريف يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لوزراء باكستان

ومن المقرر أن يبدأ شهباز شريف بعد أن أصبح رئيس الوزراء الـ23 لباكستان، في تشكيل حكومته الجديدة ليستمر في منصبه حتى نهاية ولاية الجمعية الوطنية الحالية في أغسطس 2023.