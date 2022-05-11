"عبدالملك": ميليشيا الحوثي تواصل تقويض فرص إحلال السلام باليمن

قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك أمس الأربعاء إن ميليشيا الحوثي الانقلابية تواصل تقويض فرص إحلال السلام في اليمن، من خلال استمرارها في ارتكاب الخروقات للهدنة الأممية، ورفضها تنفيذ بنودها فيما يخص الجوانب الإنسانية، وفي المقدمة رفع الحصار المفروض على تعز، وفقًا لـ"العربية نت".