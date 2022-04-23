عربدة إسرائيلية لم يَسلم منها النساء.. "المسيرات" تهاجم المصلين في الأقصى

وأكد الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، أن قوات الاحتلال اتخذت خطوات عديدة لعرقلة وصول المصلين، ومع ذلك بلغ عددهم، أمس، حوالى 150 ألف مُصَلٍّ، وقال: "كنا نتوقع أن يصل العدد إلى أكثر من 300 ألف مُصَلٍّ، كما يحصل عادة في صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى؛ لكن القيود والحواجز حالت دون ذلك، ومع هذا فنحن نقدر عاليًا وصول هذا العدد، رغم التشديدات والقيود التي فُرضت على الحواجز المقامة بمداخل القدس وفي شوارع المدينة والبطش بالمصلين في الأسبوع الفائت بشكل يومي، وقال: "جموع المصلين الغفيرة وصلت من مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة وأراضي 48".