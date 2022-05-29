"عقيدتنا لا تسمح بها".. روسيا تنفي نيّتها توجيه ضربة نووية لبريطانيا

قال السفير الروسي لدى لندن، أندريه كيلين، اليوم الأحد: إن بلاده لا تنوي توجيه ضربة نووية لبريطانيا.
وجاءت تصريحات السفير الروسي كيلين خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قال خلالها: "روسيا لا تنوي توجيه ضربة نووية لبريطانيا".
وردًا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان روسيا استخدام الأسلحة النووية التكتيكية أثناء الصراع في أوكرانيا قال كيلين: "إن ذلك لن يحدث؛ لأن العقيدة العسكرية الروسية لا تسمح بذلك".
وبحسب "سبوتنيك عربي"، تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا منذ يوم 24 فبراير الماضي، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.