"عقيدتنا لا تسمح بها".. روسيا تنفي نيّتها توجيه ضربة نووية لبريطانيا

وردًا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان روسيا استخدام الأسلحة النووية التكتيكية أثناء الصراع في أوكرانيا قال كيلين: "إن ذلك لن يحدث؛ لأن العقيدة العسكرية الروسية لا تسمح بذلك".