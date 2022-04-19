غَرِق الطراد الأخطر فاشتد الحصار.. ماذا يعني "سقوط ماريوبول" لـ"بوتين"؟

من جانب آخر، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إنه سيفعل كل ما بوسعه لإنقاذ مدينة ماريوبول التي لها أهمية استراتيجية كبيرة، كما شدد "زيلينسكي" على أهمية المعركة المقبلة من أجل إقليم دونباس، بعد أن وجّهت القوات الروسية تركيزها في الأسابيع القليلة الماضية إلى إرسال قوات ومعدات إلى شرق أوكرانيا؛ استعدادًا لذلك.