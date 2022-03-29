"فضيحة التجسس".. "بيجاسوس" تعترف ببيع نوعية ضعيفة من برامجها للشرطة الإسرائيلية

وأشارت تقارير إعلامية غير منسوبة إلى مصادر، الشهر الماضي، إلى أن الشرطة الإسرائيلية تستخدم، دون الحصول على إذن، برامج تجسس تعتمد على بيجاسوس؛ مما أضاف بعدًا داخليًا للمزاعم المتداولة منذ وقت طويل عن إساءة استعمال حكومات أجنبية لبرنامج بيجاسوس ضد صحفيين ونشطاء حقوقيين وسياسيين.