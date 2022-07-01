"فيصل بن الحسين" يؤدي اليمين الدستورية نائباً للعاهل الأردني

جديرٌ بالذكر أن الأمير فيصل مؤسّس ورئيس مجلس إدارة هيئة مبادرة أجيال السلام، وهو عضو في اللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 2010، وانتخب في يونيو 2019 عضواً في المكتب التنفيذي التابع للجنة الأولمبية الدولية، كما أنه عضو في المنظمة العالمية لرياضة السيارات، ومثّل الأردن في عديدٍ من الاجتماعات والمحافل العربية والدولية.