"فيصل بن الحسين" يؤدي اليمين الدستورية نائباً للعاهل الأردني

أدّى الأمير فيصل بن الحسين، اليمين الدستورية، نائباً للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بحضور هيئة الوزارة.
وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، يعد منصب نائب الملك منصباً مؤقتاً يتقلده، بإذن الملك، أحد أفراد العائلة المالكة أو أحد أبناء عمومته، طيلة فترة سفر الملك للخارج، حيث يضطلع نائب الملك بتيسير أمور الدولة وإدارتها.
وسبق للأمير فيصل بن الحسين أن شغل منصب نائب الملك، كما شغله الأمير علي بن الحسين، وتم اليوم تكليف الأمير فيصل بتيسير أمور الدولة.
وتعد صلاحيات نائب الملك بمنزلة صلاحيات الملك نفسه طيلة فترة غياب الملك وسفره للخارج، التي تتوقف في حال عودة الملك أو في حالة الأمور الطارئة التي تجعل الملك يقطع زيارته الخارجية.
وشغل الأمير فيصل بن الحسين موقع قائد سلاح الجو الملكي خلال الفترة بين 2001 إلى 2004، حيث صدر قرار ملكي في 20 سبتمبر عام 2004 بتعيينه مساعداً خاصاً لرئيس هيئة الأركان المشتركة.
وبعد خدمة طويلة في القوات المسلحة الأردنية؛ صدرت الإدارة الملكية بتعيينه مستشاراً للملك ورئيساً لمجلس السياسات الوطني، حيث تفرغ لأداء الواجبات المنوطة بهذا الموقع مع احتفاظه برتبة فريق فخرية.
ويترأس الأمير فيصل بن الحسين مجلس أمناء مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، واللجنة التوجيهية العليا لمعرض سوفكس، واللجنة الأولمبية الأردنية، والمجلس التنفيذي لرياضة السيارات، ولجنة السلام من خلال الرياضة.
جديرٌ بالذكر أن الأمير فيصل مؤسّس ورئيس مجلس إدارة هيئة مبادرة أجيال السلام، وهو عضو في اللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 2010، وانتخب في يونيو 2019 عضواً في المكتب التنفيذي التابع للجنة الأولمبية الدولية، كما أنه عضو في المنظمة العالمية لرياضة السيارات، ومثّل الأردن في عديدٍ من الاجتماعات والمحافل العربية والدولية.