قبول الجوازات الصادرة من صنعاء.. خطوة جديدة لرفع المعاناة عن اليمنيين

ويؤكّد هذا الترتيب، والمقترح الصادر من المبعوث الأممي، ما يعانيه اليمنيون القابعون تحت وطأة ميليشيا الحوثي، حيث يستخدمونهم دروعاً بشرية، وهو الأمر الذي دفع "غروندبرغ"، للتأكيد على ألا تتحمّل الحكومة اليمنية أيّ مسؤولية عن أيّ بيانات تتضمنها الوثائق الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين وما قد يترتب عنها.