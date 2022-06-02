قتلى تَقِل وطوابير تتلاشى.. المبعوث الأممي يعلن تمديد الهدنة في اليمن لشهرين

أعلن المبعوث الأممي لليمن، الاتفاق على تمديد الهدنة في اليمن لشهرين؛ موضحًا أن تمديد الهدنة لشهرين بموجب نفس بنود الاتفاق الأصلي؛ مضيفًا: "مستمرون في العمل لترسيخ هدنة دائمة وصولًا لحل سياسي مستدام".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين، أن هناك اتفاقًا بين الحكومة الشرعية والحوثي على تمديد الهدنة لشهرين.
وفي وقت سابق أمس، قالت الأمم المتحدة إنها تَلَقّت "إشارات إيجابية أولية" من أطراف النزاع في اليمن لتمديد الهدنة الحالية؛ رغم أن وقف النار الذي ساعد على خفض العنف طيلة شهرين، دخل يومه الأخير اليوم الخميس، دون اتفاق في الأفق.
وتُطالب الحكومة اليمنية الانقلابيين الحوثيين برفع الحصار عن تعز، جنوب غرب البلاد، كما نصت الهدنة؛ فيما يطالب المتمردون بدفع الحكومة رواتب الموظفين الحكوميين، في مناطق سيطرتهم.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الأربعاء: إن المنظمة تَلَقّت "إشارات أولية إيجابية من الأطراف في هذه المرحلة"؛ بحسب "فرانس 24".
وفي 2 أبريل الماضي، دخلت الهدنة حيز التنفيذ بوساطة من الأمم المتحدة على أن تنتهي اليوم.
وشمل الاتفاقُ السماحَ برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح لرحلات المساعدات منذ 2016؛ مما مثّل بارقة أمل نادرة في الصراع.
وخلال الهدنة، قام الانقلابيون الحوثيون بخرق وقف النار، ولم يرفعوا الحصار عن تعز؛ لكنه نجح بالفعل في خفض العنف بشكل كبير.
ودعت منظمات إغاثية عاملة في اليمن، الثلاثاء الماضي، إلى تمديد الهدنة، قائلة: "رأينا الآثار الإنسانية الإيجابية للهدنة، ففي الشهر الأول فقط انخفض عدد القتلى والجرحى في اليمن بأكثر من 50%، وبعد الدخول المنتظم لسفن الوقود إلى ميناء الحديدة، لم يعد الناس يقفون في طوابير".