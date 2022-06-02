قتلى تَقِل وطوابير تتلاشى.. المبعوث الأممي يعلن تمديد الهدنة في اليمن لشهرين

ودعت منظمات إغاثية عاملة في اليمن، الثلاثاء الماضي، إلى تمديد الهدنة، قائلة: "رأينا الآثار الإنسانية الإيجابية للهدنة، ففي الشهر الأول فقط انخفض عدد القتلى والجرحى في اليمن بأكثر من 50%، وبعد الدخول المنتظم لسفن الوقود إلى ميناء الحديدة، لم يعد الناس يقفون في طوابير".