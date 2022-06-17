قرار من "زيلينسكي".. فرض تأشيرات على الروس القادمين لأوكرانيا!

وصرح المتحدث باسم حرس الحدود الأوكرانيين أندري ديمشينكو، لوكالة "فرانس برس"، بأن 10.8 ملايين روسي زاروا الدولة المجاورة في 2013، لكن العدد انخفض إلى 2.5 مليون في 2014، ثم إلى نحو 1.5 مليون سنويًّا بين 2015 و2019.