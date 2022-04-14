كارثة انفجار ميناء بيروت.. الحكومة اللبنانية توافق على هدم صوامع القمح المتضررة

وأفاد وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري، في تصريحات بثّها التلفزيون عقب اجتماع لمجلس الوزراء، بأن القرار استند إلى تقرير فني خلص إلى أنه من المرجح أن تنهار الصوامع في الأشهر المقبلة، وأن تجديدها سيكون مكلفًا للغاية.