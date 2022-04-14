كارثة انفجار ميناء بيروت.. الحكومة اللبنانية توافق على هدم صوامع القمح المتضررة

وافقت الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، على هدم صوامع القمح المتضررة؛ جراء انفجار مرفأ بيروت في 2020، الذي أسفر عن مقتل 215 شخصاً على الأقل.
وأفاد وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري، في تصريحات بثّها التلفزيون عقب اجتماع لمجلس الوزراء، بأن القرار استند إلى تقرير فني خلص إلى أنه من المرجح أن تنهار الصوامع في الأشهر المقبلة، وأن تجديدها سيكون مكلفًا للغاية.
وبيّن "مكاري" أن الحكومة كلّفت وزيري الداخلية والثقافة في لبنان بالإشراف على إنشاء نصب تذكاري تخليدًا لذكرى شهداء المرفأ، وفقاً لـ"رويترز".
وطالبت عائلات ضحايا الانفجار ببقاء صوامع الحبوب المتهالكة في مكانها كنُصب تذكاري على الأقل، ولو إلى حين الانتهاء من التحقيق المتوقف في الانفجار.
وواجه التحقيق في انفجار المرفأ، وهو أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة على الإطلاق، معارضة من كبار المسؤولين السياسيين الذي رفضوا الخضوع للاستجواب أمام القاضي الذي يقود التحقيق.