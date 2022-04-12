للمرة الأولى منذ 5 سنوات.. حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" قبالة شبه الجزيرة الكورية

وهذه هي المرة الأولى منذ 2017 التي يتم فيها إرسال مجموعة حاملة الطائرات إلى المياه بين كوريا الجنوبية واليابان؛ ففي ذلك العام تم إرسال حاملات الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان" و"تيودور روزفلت" و"نيميتز" ومجموعاتها الهجومية متعددة السفن، في استعراض للقوة على خلفية تجارب كوريا الشمالية لصواريخ وأسلحة نووية.