لليوم الرابع على التوالي.. السودانيون يتظاهرون للمطالبة بالحكم المدني

تظاهر سودانيون اليوم "الأحد"، لليوم الرابع على التوالي في الخرطوم وضواحيها؛ احتجاجًا على الحكم العسكري، والمطالبة بحكم مدني.
وذكر شاهد عيان أن قوات الدعم السريع سيّرت دوريات حول المقر العام للجيش في الخرطوم، وفي شوارع في وسط العاصمة؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وجرى تفريق المتظاهرين الجمعة والسبت بالغاز المسيل للدموع.
ودانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه قمع المتظاهرين الخميس، وطالبت الجمعة بتحقيق مستقل.
وشهدت العاصمة السودانية، الخميس، أكثر أيامها دموية منذ بداية العام، مع مقتل تسعة متظاهرين يطالبون بعودة المدنيين إلى السلطة، وذلك بعد أكثر من ثمانية أشهر على الانقلاب العسكري، الذي أدخل البلاد في العنف وعمّق الأزمة الاقتصادية.