لليوم الرابع على التوالي.. السودانيون يتظاهرون للمطالبة بالحكم المدني

وشهدت العاصمة السودانية، الخميس، أكثر أيامها دموية منذ بداية العام، مع مقتل تسعة متظاهرين يطالبون بعودة المدنيين إلى السلطة، وذلك بعد أكثر من ثمانية أشهر على الانقلاب العسكري، الذي أدخل البلاد في العنف وعمّق الأزمة الاقتصادية.