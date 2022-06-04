"عملية الأرز".. تفضح جرائم ميليشيات حزب الله الإرهابية في غسل أموال المخدرات من أمريكا الجنوبية

كما تحدَّث التقرير عن وثائق قضائية حول كيفية عمل ما أسماه "الصفقات الثلاثية المثيرة"؛ إذ ينظِّم حزب الله نقل وبيع الكوكايين من العصابات في كولومبيا إلى الخارج؛ ويجني بذلك 200 مليون دولار شهريًّا، ثم تُهرَّب هذه الأموال لتجار السيارات المستعملة في غرب إفريقيا الذين قاموا بدورهم بشراء سيارات بصورة قانونية للسوق الإفريقي من مئات التجار في الولايات المتحدة وأوروبا، ومن بعدها تذهب بعض عائدات البيع إلى بيروت حيث يتم شراء سلع استهلاكية من شركات مختلفة، تعمل نيابة عن شركات واجهة في أمريكا الجنوبية، ثم تباع في كولومبيا وفنزويلا، على أن تعود الأرباح بعد ذلك لعصابات الكوكايين مرة أخرى بعد أن تطرح منها العمولات.