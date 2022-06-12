ماذا قال عن "الناتو"؟.. "كيسنجر": علينا إيجاد مكان لروسيا لهذا السبب!

وأضاف "كيسنجر" في مقابلة مع صحيفة "التايمز": "بعد استكمالها (العملية الخاصة في أوكرانيا)؛ سيكون من الضروري إيجاد مكان لأوكرانيا ومكان لروسيا، إذا كنا لا نريد أن تصبح روسيا موقعًا قويًّا للصين في أوروبا".