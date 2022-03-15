ما لا تعرفه عن صاروخ "كاليبر" المجنح الذي شارك في الغزو الروسي لأوكرانيا

قبل 7 أكتوبر عام 2015، لم يكن الكثيرون يعلمون شيئًا عن صاروخ "كاليبر" الروسي المجنح؛ لكن بعد أن أصابت صواريخ "كاليبر" أهداف الإرهابيين في سوريا بدقة فائقة، عرفها العالم كله.
وفي صباح يوم 24 فبراير الماضي، فوجئ الجيش الأوكراني بضربات جوية بعيدة المدى وجّهتها صواريخ "كاليبر- إم" إلى الأهداف الأرضية؛ بما فيها المطارات ومستودعات الوقود ومراكز القيادة وغيرها.
ووفق الإعلام الروسي: تم تصميم الصواريخ التابعة لأسرة "كاليبر" في مكتب "نوفاتور" الروسي للتصاميم الصاروخية على أساس مشروعي عام 1975 و1984 للصاروخ النووي المجنح ذي مدى العمل 2500 كلم.
وكُشف عن صاروخ "كاليبر" لأول مرة في معرض "ماكس- 93" للطيران والفضاء في ضواحي موسكو.
ووفق موقع "روسيا اليوم" تمتلك البحرية الروسية في الوقت الراهن مجمع "كاليبر" الصاروخي، الذي يبلغ مدى عمل الصاروخ التابع له 2000 كلم، وهو يحلق بسرعة تقل عن سرعة الصوت.
وتم تصميم نموذجين من "كاليبر": وهما "كاليبر- إن كا" للسفن و"كاليبر- بي إل" للغواصات.
وتسلمت الفرقاطات الروسية صواريخ "كاليبر من مشروع 22350، والفرقاطات الصغيرة من مشروع "بويان"، والغواصات الذرية متعددة المهام من مشروع " 885 ياسن".
وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت عام 2018 بأن الصناعة الروسية بدأت في تصميم نموذج جديد من الصاروخ وهو "كاليبر- إم" الذي يُتوقع أن يبلغ مدى عمله 4500 كلم، وسيزيد وزن رأسه القتالي على 1000 كلغ، وسيختلف عياره عن عيار 533 ملم.
وشدد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عام 2019، على ضرورة تصنيع منصة أرضية لصاروخ "كاليبر- إم"، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة خروجها من معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.
مواصفات الصاروخ: "طوله 8.22 أمتار، قطره 533 ملم، ارتفاع تحليقه: 10 أمتار عند الاقتراب من الهدف و20 مترًا في المسار، نظام التوجيه: استمراري أو عن طريق الملاحة الفضائية "غلوناس"، ومدى العمل 2000- 4500 كلم، سرعة التحليق 0.8 ماخ- 2 ماخ."