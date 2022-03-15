ما لا تعرفه عن صاروخ "كاليبر" المجنح الذي شارك في الغزو الروسي لأوكرانيا

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت عام 2018 بأن الصناعة الروسية بدأت في تصميم نموذج جديد من الصاروخ وهو "كاليبر- إم" الذي يُتوقع أن يبلغ مدى عمله 4500 كلم، وسيزيد وزن رأسه القتالي على 1000 كلغ، وسيختلف عياره عن عيار 533 ملم.