مجلس محافظي الوكالة الذرية يتبنى قرار إدانة ضد سلوك إيران النووي

وقال مندوب السعودية الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء: إن إيران تواصل نهجها غير الواضح في تقديم تفسيرات ليس لها مصداقية مستغلة صبر الدول الأعضاء لتطوير برنامجها النووي.