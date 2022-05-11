"مسؤولوها في عالم آخر".. الأمم المتحدة: الحكومة اللبنانية انتهكت حقوق الإنسان بإفقار شعبها

وبين مبعوث الأمم المتحدة الخاص لمكافحة الفقر، أوليفييه دي شوتر، في التقرير، أن الحكومة والبنك المركزي فشلا في تأمين حقوق اللبنانيين في الضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية ومستوى معيشي لائق على مدى فترة التراجع المستمر منذ ثلاث سنوات.