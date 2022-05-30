"مكالمات الـ125 دقيقة".. "بوتين" يتشرط وأوروبا تلتفّ بـ"المختبئين"!

وأوضح الباحث الروسي في شؤون العلاقات الدولية، أن المكالمات الغربية على روسيا تزداد عقب كل تقدم عسكري على الأرض ومع اقتراب حسم الموقف؛ بخلاف أن أوروبا علمت جيدًا أن وسيلة العقوبات والضغط الذي تمارسه واشنطن لا يؤديان إلى نتائج إيجابية؛ مشيرًا إلى حالة الانقسام التي تعيشها القارة العجوز وإخفاقها في التوصل إلى اتفاق حول مقاطعة النفط الروسي، بحسب "سكاي نيوز عربية".