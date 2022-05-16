منطقة يقطن فيها مسلمو الإيغور تحتّل أعلى معدّل اعتقال في أوساط السكان بالعالم

ويعيش في منطقة كوناشيهير الواقعة جنوب شينجيانغ أكثر من 267 ألف شخص من الإيغور، وتظهر القائمة المسرّبة أن أحكام السجن في مختلف أرجاء المقاطعة كانت مدّتها تتاروح ما بين عامين و25 عاماً، بمتوسط 9 سنوات، في حين أن الأشخاص المدرجة أسماؤهم ضمن القائمة المسربة من الذين اعتقلوا في العام 2017، فإن الأحكام التي صدرت بحقهم طويلة جداً، بحيث أن الغالبية العظمى منهم حُكم عليه بالسجن المؤبد.