مَن ارتكبها؟.. روسيا تكرّر طلبها لمجلس الأمن لبحث "مجزرة" بوتشا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم (الإثنين)، أنها ستكرّر طلبها بعقد جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لمناقشة ما وصفته بأنه "استفزاز من قِبل متطرفين أوكرانيين" في بلدة بوتشا، بعد أن اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب "مجزرة متعمدة" في بوتشا.