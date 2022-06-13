من 96 ألفًا إلى ما دون 25 ألف دولار.. "البيتكوين" تهوي إلى أدنى مستوياتها

انخفضت عملة البيتكوين إلى أدنى مستوياتها في 18 شهراً، اليوم (الاثنين) إلى ما دون 25 ألف دولار، ويعزى ذلك إلى تجنب المستثمرين الأصول الخطرة في ظل توتر الأسواق العالمية.
وتراجعت أشهر عملة رقمية بنحو 10 في المئة قرابة الساعة 08,40 ت غ إلى 24,580 دولاراً، وهو انخفاض بأكثر من 65 في المئة مقارنة بأعلى مستويات سجّلتها البيتكوين في نوفمبر 2021 عندما تجاوزت حاجز 69 ألف دولار، وفقاً لـ"فرانس 24".
وفي حين أن سوق العملات المشفرة كان يساوي أكثر من 3 تريليونات دولار في ذروته قبل سبعة أشهر، فإنه يقترب من تريليون دولار؛ وفقًا لموقع "كوينغيكو"، الذي يرصد أكثر من 13000 عملة مشفرة مختلفة.