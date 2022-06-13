من 96 ألفًا إلى ما دون 25 ألف دولار.. "البيتكوين" تهوي إلى أدنى مستوياتها

انخفضت عملة البيتكوين إلى أدنى مستوياتها في 18 شهراً، اليوم (الاثنين) إلى ما دون 25 ألف دولار، ويعزى ذلك إلى تجنب المستثمرين الأصول الخطرة في ظل توتر الأسواق العالمية.