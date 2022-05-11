"نأسف لموتها".. "إسرائيل" تغير روايتها عن مقتل شيرين أبو عاقلة

أعرب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، عن صعوبة تحديد مصدر إطلاق الرصاص على الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة في المرحلة الحالية، بعد أن اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في وقت سابق "مسلحين فلسطينيين بقتلها خلال إطلاق نار عشوائي"، وهو ما يعد تغيراً لافتاً في رواية الاحتلال عن اغتيال شيرين أبو عاقلة.