"نأسف لموتها".. "إسرائيل" تغير روايتها عن مقتل شيرين أبو عاقلة

أعرب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، عن صعوبة تحديد مصدر إطلاق الرصاص على الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة في المرحلة الحالية، بعد أن اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في وقت سابق "مسلحين فلسطينيين بقتلها خلال إطلاق نار عشوائي"، وهو ما يعد تغيراً لافتاً في رواية الاحتلال عن اغتيال شيرين أبو عاقلة.
وقال "كوخافي"، في بيان نقل نصه بالعربي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر": "في هذه المرحلة لا يمكن تحديد مصدر إطلاق النار عليها ونأسف لموتها".
وأضاف: "من أجل الوصول إلى الحقيقة، قمنا بتشكيل فريق خاص لتوضيح الحقائق وتقديمها كاملة وفي أسرع وقت ممكن".