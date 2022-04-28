"نظلّ متيقظين".. خطوات محسوبة للاتحاد الأوروبي للخروج من "طوارئ كورونا" الحادة

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان: "نحن ندخل مرحلة جديدة من الوباء؛ بينما ننتقل من حالة الطوارئ إلى إدارة أكثر استدامة لكوفيد-19؛ لكن مع ذلك، يجب أن نبقى متيقظين".