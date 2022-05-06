"نيويورك بوست": تجميد التوظيف في المناصب العليا بشركة Meta

وأكد ممثلو Meta وقف التوظيف بعد أسابيع من إعطاء المديرين التنفيذيين توقعات الإيرادات للربع الحالي التي لم ترق إلى مستوى توقعات "وول ستريت". وفي حال صمدت التوقعات، فإنها ستعرّض Meta لخطر نشر أول انخفاض في الإيرادات ربع السنوية في السجل عند ظهور نتائج التقارير التالية.