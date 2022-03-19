"هلع الحرب".. بريطانيا تتحسب لهجمات روسية عبر رادار مضاد للصواريخ

وأضافت الوزارة أن المقاولين الرئيسيين لهذه الصفقة هما: شركة "لوكهيد مارتن"، و"مورستاون". ويتطلب تنفيذ هذا البيع تعيين ما يقرب من 15 وكالة أمريكية حكومية، وما يصل إلى 100 ممثل مقاول إلى المملكة المتحدة في أي وقت؛ لإنشاء وتثبيت ودمج واختبار قدرة هذين النظامين. وأكدت الوزارة أن تسليم هذه المعدات لن يكون له "أي تأثير سلبي على الاستعداد الدفاعي للولايات المتحدة".