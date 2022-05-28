هل ترفع معنويات مواطنيها بعد اغتيال "خدائي"؟.. إيران تكشف قاعدة سرية للطائرات المُسَيّرة

كشف الجيش الإيراني، اليوم (السبت) عن قاعدة سرية للطائرات المُسَيّرة، تقع على عمق مئات الأمتار تحت الأرض.
وبيّنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أن "لدى الجيش الإيراني 100 طائرة مُسَيّرة في قاعدة عسكرية تحت الأرض، في قلب جبال زاغروس؛ بما في ذلك طائرات من طراز أبابيل- 5 مزودة بنسخة إيرانية الصنع من صواريخ هيلفاير الأمريكية"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
من جهته، ذكَر مراسل التلفزيون الرسمي أنه "قام برحلة استغرقت 42 دقيقة بطائرة هليكوبتر الخميس الماضي من مدينة كرمانشاه في غرب إيران إلى موقع سري تحت الأرض للطائرات المُسَيرة".
وأضاف أن المسؤولين لم يسمحوا له بنزع عصابة كانت قد وُضعت على عينيه، إلا بعد وصوله إلى القاعدة.
واغتيل العقيد في الحرس الثوري الإيراني حسن صياد خدائي، الأسبوع الماضي شرقي العاصمة طهران؛ مما شكّل صدمة للإيرانيين، وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها المسؤولة عن اغتياله.