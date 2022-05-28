هل ترفع معنويات مواطنيها بعد اغتيال "خدائي"؟.. إيران تكشف قاعدة سرية للطائرات المُسَيّرة

وبيّنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أن "لدى الجيش الإيراني 100 طائرة مُسَيّرة في قاعدة عسكرية تحت الأرض، في قلب جبال زاغروس؛ بما في ذلك طائرات من طراز أبابيل- 5 مزودة بنسخة إيرانية الصنع من صواريخ هيلفاير الأمريكية"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".